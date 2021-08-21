بعد سجنهم وطردهم.. أهالي حماية "عبير الخفاجي" يطالبون بإنصاف أبنائهم (صورتان)

وقال مراسل السومرية نيوز في محافظة كربلاء، إن "العشرات من أهالي المنتسبين العشرة الذين حكمت عليهم محكمة قوى الأمن الداخلي بالسجن لمدة ١٢ عام وفصل من الخدمة بعد استشهاد مدير بلدية كربلاء المهندس عبير الخفاجي، يتظاهرون للمطالبة بانصاف أبنائهم وإعادة النظر بالحكم الذي صدر بحقهم".وطالب المتظاهرون، رئيس الوزراء "بالنظر الى قضيتهم".وكانت محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة الرابعة، قد أصدرت يوم الاربعاء الماضي، حكماً بالسجن 12 عاماً والطرد من الخدمة بحق القوة الأمنية المكلفة بحماية مدير بلدية كربلاء المغدور عبير الخفاجي.وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "الحكم يأتي على خلفية تخاذل المنسوبين آنفا في القيام بواجبهم في تأمين الحماية اللازمة للشهيد المهندس عبير الخفاجي مدير بلدية كربلاء أثناء حملة لرفع التجاوزات في المحافظة".وفي 10 من آب الجاري، أقدم مسلح على اغتيال مدير بلدية محافظة كربلاء عبير سليم ناصر الخفاجي خلال عملية لرفع التجاوزات في المدينة.