إخلاء 100 شخص وإخماد حريق في الشورجة وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق بعد ان انقذ واخلى اكثر من 100 مواطن من بينهم اطفاء ونساء من العوائل السكنية القاطنة في ذات البناية في منطقة الشورجة خلف عمارة الضمان وسط بغداد".وأضافت "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت في الطابق الأول وابعدت خطر انتشارها الى طوابق البناية السكنية الأخرى بالتزامن مع عمليات الانقاذ والاخلاء للعوائل لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".