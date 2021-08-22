المالية تبدأ بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، البدء بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم البدء بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب، حسب حسب الجداول المعدة لكل دائرة، في المراجعة والاستلام".