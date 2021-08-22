امانة بغداد تثمن مبادرة اصحاب المحال بازالة تجاوزاتهم طوعا

وذكر بيان للامانة ورد للسومرية نيوز ان "العديد من اصحاب المحال التجارية استجابوا لحملة عبير بغداد عبر ازالة تجاوزاتهم طوعاً حرصاً منهم على الحفاظ على مشهد مدينتهم العزيزة بغداد".واوضح البيان بأن "امين بغداد اكد ضرورة تثمين المبادرات الطوعية لازالة التجاوزات وتجنب الاجراءات التي تتطلب تدخل الملاكات البلدية لازالة التجاوز، مشيرا الى ان "العاصمة بغداد شهدت العديد من الظروف القاسية التي اثرت في واقعها وبنيتها التحتية ومشهدها الحضري ابرزها ظاهرة التجاوزات التي تتطلب تكاتف الجميع من اجل تحقيق واقع يرتقي بتأريخ مدينة بغداد وسكانها الكرام".