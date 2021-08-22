الحكم بالإعدام شنقا بحق قاتل مدير بلدية كربلاء

قضت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الاحد، باعدام قاتل مدير بلدية كربلاء "عبير الخفاجي" شنقا حتى الموت.

وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قاتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي".

فيما وجه الشيخ معز الدين عباس علوان الهر رئيس قبيلة خفاجة مالك في العراق عبر "السومرية نيوز"، شكره للقضاء، مطالبا رئيس الجمهورية بالمصادقة على حكم الإعدام.

وفي وقت سابق، باشرت محكمة جنايات كربلاء بمحاكمة المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في 12 آب الحالي، عن إحالة المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي إلى المحاكمة، فيما حددت المحكمة اليوم الأحد الموافق الـ22 من الشهر الحالي موعداً لمحاكمته.