مدير الدفاع المدني يكشف عن ارقام مهولة بعدد الحرائق اليومية في العراق

وقال اللواء بوهان في حديث للسومرية، ان "حوادث الحرائق تصل ذروتها مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في شهر آيار لغاية نهاية شهر ايلول"، لافتا الى ان "اعداد الحرائق خلال الفترة المذكورة تبلغ يوميا ما لا يقل عن 60 حادثا وتصل الى اكثر من 80 حادثا".واوضح بأن "الحرائق غالبا ما تكون ناتجة عن تماس كهربائي، بسبب التسليك العشوائي واعتماد استخدام اسلاك ونقاط كهربائية ذات مناشئ سيئة".واضاف ان "اغلب حوادث الحرائق تندلع في الاسواق والمخازن العشوائية، والتي يتم انشاؤها من مادة (الساندويج بانال والاليكوبون) القابلة للاشتعال، اضافة الى المولدات الاهلية التي تخزن كميات كبيرة من الوقود بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة".