منها يتعلق بالدوام.. محافظة عراقية تتخذ قرارات لمكافحة كورونا (وثيقة)

أصدرت خلية الازمة في محافظة كركوك، اليوم الاحد، جملة قرارات لدعم جهود مكافحة كورونا.

وبحسب وثيقة صادرة من محافظ كركوك راكان سعيد علي، فان احد القرارات اعادة الدوام الى الساعة ٢:٤٥ من بعد الظهر.

الوثيقة ادناه: