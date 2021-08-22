ضبط وإحباط محاولة تهريب (٤) حاويات مخالفة في أم قصر

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناء على المعلومات والجهود الخاصة لهيئة المنافذ الحدودية تم ضبط أربعة حاويات مخالفة معدة للتهريب، وبعد الكشف والتدقيق تبين وجود (أدوية بشرية ٬ وحافلات نقل ركاب متوسطة الحجم ٬ عفش منزلي مستخدم) وجميع المواد المضبوطة معدة للتهريب ومخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأشارت إلى "تشكيل لجنة خاصة من الجهات المعنية والإحالة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".