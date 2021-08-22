بمشاركة عربية واجنبية.. عراقية تحصد المركز الأول في بطولة علمية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، اليوم الأحد، إن "الفوز جاء نتيجة تمكن الموهوبة الصغيرة من حل (73) مسألة رياضية في الضرب المعقد باستخدام تقنيات الفيدا بوقت زمني استغرق (180ثانية) فقط، للمستوى الثالث فئة الاقوياء بفارق كبير عن اقرب المنافسين لها".واعتبرت الوزارة، هذا المنجز "علامة مشرقة للعراق ولمحافظة ذي قار، فضلاً عن مدارس الموهوبين على وجه الخصوص، متمنيةً لها مزيداً من التألق والنجاح ورفع راية البلاد عاليا في المحافل الدولية".