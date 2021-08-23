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الكاظمي يعلن انطلاق عملية أمنية في الطارمية بالتعاون مع أهالي القضاء

محليات

2021-08-23 | 04:05
الكاظمي يعلن انطلاق عملية أمنية في الطارمية بالتعاون مع أهالي القضاء
المصدر:
السومرية
2,907 مشاهدة

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، خلال زيارته قيادة العمليات العسكرية في الطارمية انطلاق عملية أمنية، بالتعاون مع أهالي القضاء، للقضاء على الخلايا النائمة في المنطقة.

وقال الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيه الجميع، والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة منكم، وأيضاً من خلال التعاون بين الدولة والمواطن".

وتابع، "علينا إعادة الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة، ومنع تكرار أي خروقات، وسيتم تعزيز قوات إضافية في الطارمية".

واضاف الكاظمي، "عليكم العمل معاً بجد ومهنية عاليين، بالتعاون والتنسيق لتحسين الأداء، وارتفاع مستوى النتائج".

ودعا أهالي الطارمية بـ"الاستمرار في التعاون والإبلاغ عن أي حالة تحرك مشبوهة في المنطقة، لمواجهة عصابات داعش الإرهابية".

واردف الكاظمي، "أدعو أهلنا في قضاء الطارمية لتشكيل مجلس من وجهاء المنطقة؛ للتعاطي والتواصل مع القوى الأمنية في مختلف المستويات."
وأكمل، "من هنا أعلن انطلاق عملية أمنية، بالتعاون مع أهالي قضاء الطارمية، للقضاء على الخلايا النائمة في المنطقة"

ونوه الكاظمي، بأنه "يجب علينا الانتباه جميعاً الى الأصوات المتطرفة، التي تبحث عن فرص لخلق شرخ اجتماعي بين العراقيين وخلق فتن طائفية، هذه الأصوات مرفوضة من قبل الجميع، فقد أثبت العراقيون بأنهم لم ينجروا، ولن ينجروا وراء هكذا خطابات مغرضة".

واشار الى، ان "العراق يمر اليوم بظروف حساسة جداً، وقد نجحنا بتفكيك الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية والتغلّب على العديد من التحديات، وأمامنا بحدود شهرين للانتخابات المبكرة التي ستأتي بحكومة جديدة، تستمر بما حققناه خلال العام والأشهر الماضية".

وبين الكاظمي، "نحن العراقيين أمام منعطف تأريخي كبير، يجب على الجميع التعاون والمساعدة في عبوره، وتحقيق المصالح الوطنية العليا".

وختم بالقول، "نعمل على تأسيس دولة عراقية قوية وناجحة بمؤسسات فاعلة ومهنية، وهذا لا يتحقّق من دون مساهمة واعية وفاعلة من قبل المواطنين أنفسهم".


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