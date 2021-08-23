نائب يحذر من آلية ستحرم الاف المنتسبين في شرطة نينوى من المشاركة بالانتخابات

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، إن "سجل الناخبين للتصويت الخاص وسجل الانتشار للشرطة المحلية في محافظة نينوى سيحرم الاف المنتسبين من التصويت الخاص بسبب بعد مراكز الاقتراع عن أماكن تواجدهم".واضاف ان "هناك مراكز اقتراع خاص تبعد أكثر من (١٣٠) كم عن مقر عملهم، بالتالي يجب ان يعاد النظر بسجل الناخبين والانتشار للتصويت الخاص لكل المنتسبين من الشرطة المحلية في محافظة نينوى".