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نائب يحذر من انتكاسة القطاع الزراعي في نينوى ويدعو الكاظمي للتدخل

محليات

2021-08-23 | 06:29
نائب يحذر من انتكاسة القطاع الزراعي في نينوى ويدعو الكاظمي للتدخل
1,046 مشاهدة

حذر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عن محافظة نينوى ماجد شنكالي، اليوم الاثنين، من انتكاسة ستصيب القطاع الزراعي في المحافظة خصوصا والعراق عموما، بسبب موسم الجفاف وتسويف وزارة الزراعة في صرف مستحقات الفلاحين خصوصا مسوقي محصول الشعير.

وقال شنكالي في حديث للسومرية نيوز، ان "مسوقي محصول الشعير للموسم الزراعي 2019 -2020 حتى اللحظة لم يتم تسليمهم القسم الاكبر من مستحقاتهم حيث لم يتعدى ما تم تسليمه لهم ما نسبته 20% من المبلغ الفعلي، رغم حاجتهم الى تلك المبالغ لتغطية نفقات الموسم الزراعي المقبل وأمورهم الحياتية"، مبينا انه "للاسف الشديد فان تلك الإجراءات والروتين القاتل والتسويف المستمر يضاف اليه موسم الجفاف سينعكس بشكل كارثي على الفلاح نتيجة لعدم توفر السيولة المالية لديه للمباشرة بالموسم الزراعي المقبل ما يعني كارثة وانتكاسة ستصيب هذا القطاع الحيوي في هذا العام".

وأضاف شنكالي، ان "وزارة الزراعة لم نجد لديها أي مبرر في عدم صرف تلك المستحقات رغم ان مجلس النواب سبق له وخلال التصويت على الموازنة الاتحادية للعام الحالي قد رصد مبالغ اضافية لدفع مستحقات الفلاحين كاملة، ورغم هذا فإن حالة التسويف ما زالت مستمرة"، متسائلا "لماذا تصرف شركة مابين النهرين كل المستحقات بينما الشركة العراقية تصرف ٥٠٪؜ فقط من قيمة المستحقات؟".
ودعا شنكالي، رئيس الحكومة "للتدخل بشكل شخصي وتشكيل لجنة للتحقيق في اسباب التلكؤ في صرف تلك المستحقات ومعرفة الغايات الحقيقية التي تقف خلفها".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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