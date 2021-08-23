وزير الدفاع يترأس وفدا في المعرض التقني العسكري الدولي بموسكو

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الدفاع في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " عناد ترأس وفد وزارة الدفاع المشارك في المعرض التقني العسكري الدولي في موسكو والذي جرى افتتاحه من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للفترة من ٢٢ لغاية ٢٨ آب ٢٠٢١".واضاف البيان، ان "المعرض حضره (١٧) وزير دفاع و(٢٥) رئيس أركان من مختلف دول العالم، وبمشاركة (٥٠) دولة وأكثر من (١٠٠) شركة عالمية متخصصة في صناعة الأسلحة والمعدات المتطورة وتكنولوجيا الفضاء".