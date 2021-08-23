إجراءات فورية لمعالجة شحة المياه في ديالى

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوزارة اتخذت إجراءات سريعة وفورية بالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة، منها تنفيذ مشروع تعزيز نهر خريسان بالمياه داخل مدينة بعقوبة، ومحطات من نهر دجلة عبر أنابيب مشروع أسفل الخالص إلى إسالات المياه داخل المحافظة، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى بطول (6400) متر، وإنجاز المرحلة الثانية بطول (2400) متر، فضلاً عن نصب محطة ضخ تصريف (2م3 /ثا) بواقع ثلاث مضخات على نهر الخالص لتعزيز نهر خريسان وبمدة عمل قياسية بلغت (45) يوماً".وأشارت إلى "استمرار ملاكات الوزارة، استنفار جهدها بحفر الآبار في عموم المحافظة، وبواقع (150) بئراً، وإدامة (60) بئراً أخرى، فضلا عن تنظيم حملة تنظيف ورفع الترسبات من قناة الخالص؛ لتأمين وصول المياه إلى مركز مدينة بعقوبة بجهود استثنائية ولمدة (48) ساعة، واستمرار حملات الوزارة لتنظيف الجداول في عموم المحافظة لضمان إيصال الحصص المائية إلى الأراضي الزراعية والبساتين، بعد أن تم تطهير (2000) كم".وأضافت، أن "جهد مديرية الموارد المائية، بالتعاون مع الحكومة المحلية وإسناد القوات الأمنية، مستمر بحملة واسعة لإزالة ورفع التجاوزات بمختلف أنواعها في المحافظة، واستمرار العمل بتأهيل محطة ضخ أسفل الخالص، وقيام دائرة كري الأنهر برفع الترسبات من مقدم المحطة ومن مقدم سدَّي الوند ومندلي، لزيادة الطاقة الخزنية لهما".ولفت البيان إلى أنه "أسهم في الحملات المشار إليها، جهدٌ ساندٌ من تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، والحكومة المحلية في محافظة ديالى، ومسؤولي الدوائر الحكومية والاتصالات".