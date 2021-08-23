اختيار النائب زياد الجنابي رئيسا لتحالف تقدم في بغداد

اختار تحالف تقدم، اليوم الاثنين، النائب زياد الجنابي رئيسا له في العاصمة بغداد.

وذكر بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز ان "قيادة تحالف تقدم، قررت اختيار النائب زياد الجنابي ليكون رئيسا للتحالف في العاصمة بغداد".