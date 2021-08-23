رئيس الجمهورية ووزير التعليم يؤكدان على حفظ رصانة التعليم الأكاديمي

وقالت التعليم في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن صالح "استقبل اليوم وزير التعليم، حيث أكد له ضرورة حماية رصانة التعليم الأكاديمي والاستقلالية العلمية للجامعات، ودعم مختلف الاختصاصات العلمية والثقافية وتوسيعها طبقا لتطورات العصر، والاهتمام باحتياجات الأساتذة والطلبة وتذليل العقبات والمشاكل أمامهم".وأضاف رئيس الجمهورية، بحسب البيان، أن "للجامعات العراقية سمعةً طيبةً في المحافل الدولية، رغم المصاعب التي واجهتها في الفترات السابقة، داعياً إلى تعزيز التعاون مع الجامعات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية، من أجل أن تكون الجامعات العراقية في مصافي قريناتها في دول العالم".من جانبه، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي "سير عمل الوزارة وخططها المستقبلية والتحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في البلاد".