إحباط محاولة تهريب "أدوية بشرية" في منفذ ميناء أم قصر

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط حاوية بداخلها (أدوية بشرية) كان يروم المستورد إعادة إصدارها إلى بلد المنشأ وفق طلب على أنها مواد صحية وبعد الكشف عليها تبين أنها أدوية معدة للتهريب".وأضاف البيان، أن "المواد ضبطت بالتعاون مع مركز كمرك بوابة البصرة كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".واشار الى انه "تم إحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".