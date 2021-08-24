أعلام الدول المشاركة في قمة "الجوار" تزين بغداد

زينت أعلام الدول المدعوة للمشاركة في قمة "دول الجوار الإقليمي"، التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، شارع مطار بغداد الدولي.
وأظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، أعلام الدول المشاركة بـ"قمة الجوار" في شارع مطار بغداد الدولي (مصر، قطر، تركيا، الأردن، الإمارات، إيران، فرنسا و الكويت).
ويسعى العراق لاحتضان قمة على مستوى قادة دول الجوار بهدف تقليل التوتر في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية.
وتستعد بغداد لاستضافة قمة "دول الجوار الإقليمي" في 28 آب/ أغسطس الجاري، والتي من المتوقع أن يشارك فيها زعماء العراق وإيران والسعودية وقطر والأردن والكويت ومصر وفرنسا وتركيا.
يذكر أن العاصمة بغداد استضافت في حزيران/ يونيو الماضي، قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.
الصور أدناه: