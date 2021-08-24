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التعليم تكشف عن مشروع لدراسة استئناف برامج الابتعاث

محليات

2021-08-24 | 11:53
التعليم تكشف عن مشروع لدراسة استئناف برامج الابتعاث
638 مشاهدة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الثلاثاء، عن مشروع لدراسة استئناف برامج الابتعاث.

وقالت التعليم في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن وزيرها "استقبل السفير الكندي في بغداد أولريك شانون وبحثا مجالات التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين".

ورحب وزير التعليم، "بتطوير العلاقات الثنائية على الصعيد العلمي والأكاديمي والارتقاء بمستوى التعاون الذي يحقق متطلبات التبادل الثقافي والمعرفي، داعيا الى صياغة قواعد وبرامج ترسم مسارات التنسيق وتحدد المنطلقات والسياقات المسؤولة عن المنح الدراسية والمؤتمرات الدولية المشتركة والتدريب والإفادة من الخبرات الاكاديمية الكندية في التخصصات الحديثة في مجالات الطب والصناعة والزراعة والهندسة وتعزيز أواصر العمل المشترك في الاعتمادية وتصنيف الجامعات".

وأوضح، أن "الأولويات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية تذهب باتجاه برامج التوأمة العلمية بين الجامعات العراقية ونظيراتها ممن تحظى بتنافس عالمي في التصنيفات، مؤكدا أن الشراكة العلمية يمكن ترجمتها بمشروع الجامعة العراقية الكندية يراعي متطلبات الساحة العراقية على المستوى العلمي والبحثي والاستثماري والاقتصادي من جهة ويوفر بيئة تعاون تنهض بالعلاقات الثنائية بين العراق وكندا من جهة أخرى".

وكشف الوزير، عن "توجه وزارة التعليم الى مشروع يتعلق بدراسة استئناف ابتعاث الطلبة على وفق برامج تركز على تخصصات معينة تخدم حاجة مؤسسات الدولة في ضوء التطور العلمي المتسارع".

بدوره، أشار السفير الى أن الجانب الكندي مستعد لتطوير العلاقات والتركيز على الجانب العلمي والأكاديمي والانفتاح الى المؤسسات الجامعية العراقية وتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين وتطوير مضامينها وتعزيز الشراكة.
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