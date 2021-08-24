صحة الكرخ تعلن الموقف اليومي للتطعيم بلقاحات كورونا (جداول)

أعلن مدير عام صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، الموقف اليومي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

أدناه الموقف بحسب بيان لصحة الكرخ: