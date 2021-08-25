الرافدين يعلن إطلاق دفعات جديدة من الرواتب

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، إطلاق دفعات جديدة من الرواتب.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المصرف أعلن توزيع رواتب المعين المتفرغ لمستفيدي هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة‏ عبر البطاقة الالكترونية".