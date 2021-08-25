انتحار "مراهق" شنقا داخل منزله شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بإنتحار "مراهق" شنقا داخل منزله شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مراهقا يبلغ من العمر ١٢ عاما انتحر شنقا داخل منزله في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.



ولم يذكر المصدر مزيد من التفاصيل.

