مجلس المفوضين يصدر ثلاثة قرارات تخص الانتخابات

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نسجامًا مع معيار الشفافية الضامن لنزاهة العملية الانتخابية واستنادًا الى المادة (38/ سابعًا) من قانون الانتخابات رقم ( 9 ) لسنة 2020 , قرر مجلس المفوضين:أولًا : تزويد وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين بنسخة من تقرير جهاز تسريع إعلان النتائج قبل عملية إرسال النتائج عبر الوسط الناقل (VSAT ) ..ثانيًا : تزويد وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين بصورة من النتائج وأوراق الإقتراع لكل محطة مسجلة على عصا الذاكرة قبل أن يتم الإتصال بالوسط الناقل ( VSAT ) والشبكة الالكترونية وبعد أن يتم فتح التشفير بواسطة برامجيات المفوضية الخاصة بذلك.ثالثًا : اعتماد القرعة اليدوية في اختيار وتحديد المحطة التي ستجري عليها عملية العد والفرز اليدوي داخل مركز الاقتراع .