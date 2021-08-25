التربية تعلن ضوابط التقديم الى مدارس المتفوقين "وثائق"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 29 آب لعام 2021 ، وينتهي في نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الـ9 من شهر أيلول المقبل ، حيث تنص الضوابط قبول الطالب في مدارس المتفوقين والمتفوقات من الحاصلين على معدل 95%، اذ لا يحق للطالب التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد ، والتقديم الى مدارس المتفوقين والمتفوقات معاً في آن واحد وفي حالة حدوث ذلك يحرم الطالب من كلا التقديمين".وأضافت، ان "الاختبار مدرسي تحصيلي بالمواد (اللغة العربية ، اللغة الإنكليزية ، الرياضيات ، العلوم) من مواد الصف السادس الابتدائي وحسب المنهج المكيف والفصول المطلوبة وفق ما تم تحديده من قبل المديرية العامة للمناهج للعام الدراسي 2020 – 2021 بهذا الخصوص ، من قبل المديريات العامة للتربية وحسب الضوابط والتعليمات في نفس موعد الاختبار الخاص بمدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد في يوم الخميس الموافق "16 أيلول 2021" عند الساعة التاسعة صباحاً على ان تجري الاختبارات في نفس المدرسة التي يقدم فيها الطالب".الوثائق ادناه:-