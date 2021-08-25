بالوثيقة.. الصحة تصدر توصية بشأن تلقيح "الحوامل"

وبحسب وثيقة صادرة عن الصحة، وردت إلى السومرية نيوز، أنه "لا مانع من استخدام لقاحات كورونا (لقاح فايزر) للنساء الحوامل على ضوء الدراسات العالمية المتوفرة حالياً وفق الألية الأتي:1- توفر عامل الخطورة كإصابة الحامل بالأمراض المزمنة أو فقر الدم أو السمنة المفرطة.2- يعطى اللقاح بعد إكمال الشهر الرابع من الحمل.3- يصرف اللقاح للحوامل بإشراف طبيبة رعاية صحية مع مراعاة أن يكون اخذ اللقاح حسب رغبة الحامل بعد إطلاعها وموافقتها على جميع المعلومات الخاصة باللقاح ضمن إقرار خطي وفق استمارة تعد لهذا الغرض ويتكفل المركز العراقي للرصد الدوائي بإعداد خطة لمتابعة الحوامل المتلقيات للقاح وتزويد اللجنة الوطنية بتقارير دورية".أدناه الوثيقة: