التعليم تؤكد المضي بتطوير اتفاقية التعاون مع أوكرانيا

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن عبد الصاحب "استقبل القائم بالأعمال لجمهورية أوكرانيا في العراق أليكسندر بورفجينكوف وناقشا مسارات التعاون بين الجامعات وتطوير العلاقات الأكاديمية في المجالات التخصصية".وأكد وزير التعليم، "استعداد الوزارة ومضيها باتجاه مراجعة وتعديل الاتفاقية الموقعة في مجال التعليم وتطوير مضمونها بما يخدم مصالح البلدين وإمكانية التفاهم بين الجامعات التخصصية لاسيما في مجالات الطب والنفط والغاز وتنفيذ برامج التوأمة الأكاديمية بين المؤسسات والزمالات البحثية".واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "اعتماد السياقات العلمية المناسبة التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بشأن الاجراءات المتعلقة بالدراسة في الجامعات الأوكرانية ومعالجة الاشكاليات على وفق خارطة طريق واضحة".من جانبه، أعرب القائم بالأعمال، عن "جدية الجانب الأوكراني في التعاون على صعيد التعليم العالي وتعشيق الخدمات بين المؤسسات الجامعية العراقية والأوكرانية من خلال برامج التوأمة، مشيرا إلى ضرورة صياغة مسارات التنسيق بين البلدين من خلال تعديل وتطوير الاتفاقية بين الجانبين وتعزيز العمل المشترك بين الجامعات ذات الاختصاصات النوعية".