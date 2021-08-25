أمانة بغداد تدرس تطوير الشوارع التي تم ازالة التجاوزات عنها

وقالت الأمانة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "اجتماعاً موسعاً عقد برئاسة امين بغداد لمناقشة خطة رفع التجاوزات والتأكيد على خصوصية التعامل مع اصحاب البسطات كحالة انسانية مع توجيههم بالمحافظة على نظافة مواقعهم وعدم تشييد او نصب اية هياكل حديدية او غيرها او النزول في نهر الشارع وعدم السماح باستغلالهم من قبل اصحاب المحال".واشار البيان الى، ان "الاجتماع اوصى بتوحيد الجهود للمحافظة على المشهد الحضري لمدينة بغداد عبر ازالة التجاوزات عن الشوارع الرئيسة والتجارية وداخل المحلات السكنية واعتماد خطة عمل ممنهجة وتشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة والتأكيد على ازالة التجاوزات البنائية بمراحلها الاولية وفق الاطار القانوني ومتابعة الحالات التي تم ازالتها للحيلولة دون تكرارها".واضاف، ان "الاجتماع بحث ضرورة توثيق جميع التجاوزات وانشاء قاعدة بيانات احصائية متكاملة وتقديم جدول تقدم عمل عن ما تم ازالته منها وكذلك قيام الدوائر البلدية بتوجيه المتجاوزين برفع مخلفات ازالة التجاوز وفي حال امتناعهم تقوم البلدية برفعها على حسابهم مع المحافظة على نظافة الشوارع وتنظيمها بعد رفع التجاوزات".وبحث الاجتماع ايضاً، وفق البيان، "قيام الدوائر والاقسام البلدية بجرد المحال والمواقع التي تم ازالة التجاوزات عنها من قبل اصحابها طوعاً لتقديم كتاب شكر وتقدير لهم والاشادة بهم اعلامياً".وتضمن الاجتماع، "التأكيد على ان يكون التواجد الميداني للمدراء العامين النسبة الاكبر من عملهم لمتابعة حملات ازالة التجاوزات وحملات النظافة والتي ستستمر على مدار ٢٤ ساعة يومياً".