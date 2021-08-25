التقاعد تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز معاملات المتقاعدين

وقالت الهيأة في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإنها تدعوا جميع شُعب التقاعد في دوائر ومؤسسات الدولة للإسراع بإنجاز معاملات الموظفين والعسكريين المحالين للتقاعد وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعمول بها حالياً وإرسالها الى الهيأة وذلك لإنجازها وصرف الهويات التقاعدية والاستحقاقات للمتقاعدين".وأشارت إلى "أنجاز نسبة 85 ‎%‎ من المعاملات المرسلة من الدوائر والبقية تُنجز تباعاً بعد إكمال البيانات الخاصة بإنجاز المعاملات التقاعدية".