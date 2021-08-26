بالوثيقة.. المالية النيابية تخاطب مجلس الوزراء بشأن رواتب المتقاعدين

وبحسب وثيقة صادرة من رئيس اللجنة هيثم الجبوري، حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "استنادا لاحكام المادة (39/ثالثا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل نصت على "لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم".وبحسب الوثيقة، "ولأن نسبة التضخم قد تضاعفت قيمتها بشكل كبير بسبب تغير سعر صرف الردينار مقابل الدولار، نرجو النظر في تطبيق هذه المادة القانونية وفقا للصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء الموقر بشأن زيادة رواتب المتقاعدين استنادا لنسبة التغير الحاصل في قيم مؤشرات التضخم".