أصحاب قطع أراضي سكنية يناشدون الكاظمي لتجهيزها بالخدمات الأساسية (فيديو)

ناشد أصحاب قطع أراضي سكنية في جانب الكرخ التابعة لبلدية الرشيد بالعاصمة بغداد، عبر السومرية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لتجهيزها بالخدمات الأساسية ليتسنى لهم البناء فيها، ويحذرون من مخطط لاخفاء معالم القطع السكنية المملوكة لهم.