بالوثيقة.. الصحة تقرر شمول الحوامل بلقاح كورونا

وبحسب وثيقة صادر من مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي، حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "تم شمول الحوامل بلقاحات كورونا وفق التوصيات التالية:1- استخدام لقاحات كورونا والمصنعة بتقنية mRNA (لقاح فايزر) للنساء الحوامل.2- توفر عامل الخطورة كاصابة الحامل بالامراض المزمنة او فقر الدم او السمنة المفرطة.3- يعطى اللقاح بعد اكمال الشهر الرابع من الحمل على ان لا يقل الفاصل الزمني بين جرعة لقاح كورونا وجرعة اي لقاح آخر عن اسبوعين.4- يصرف اللقاح للحوامل باشراف طبيبة الرعاية مع مراعاة ان يكون اخذ اللقاح حسب رغبة الحامل بعد اطلاعها وموافقتها على جميع المعلومات وحسب استمارة الموافقة على اخذ اللقاح المعمول بها حاليا.5- تكثيف الجهد الاعلامي والتوعوي حول اهمية اللقاح لهذه الفئات الهشة في المجتمع.