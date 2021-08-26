بالوثيقة.. الصحة تقرر شمول الحوامل بلقاح كورونا

قررت وزارة الصحة، اليوم الخميس، شمول الحوامل بلقاح كورونا.
وبحسب وثيقة صادر من مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي، حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "تم شمول الحوامل بلقاحات كورونا وفق التوصيات التالية:
1- استخدام لقاحات كورونا والمصنعة بتقنية mRNA (لقاح فايزر) للنساء الحوامل.
2- توفر عامل الخطورة كاصابة الحامل بالامراض المزمنة او فقر الدم او السمنة المفرطة.
3- يعطى اللقاح بعد اكمال الشهر الرابع من الحمل على ان لا يقل الفاصل الزمني بين جرعة لقاح كورونا وجرعة اي لقاح آخر عن اسبوعين.
4- يصرف اللقاح للحوامل باشراف طبيبة الرعاية مع مراعاة ان يكون اخذ اللقاح حسب رغبة الحامل بعد اطلاعها وموافقتها على جميع المعلومات وحسب استمارة الموافقة على اخذ اللقاح المعمول بها حاليا.
5- تكثيف الجهد الاعلامي والتوعوي حول اهمية اللقاح لهذه الفئات الهشة في المجتمع.