امين بغداد يعلن فلسفة جديدة لملف التجاوزات

وقالت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز،انه "خلال زيارة امين بغداد لشارع صفي الدين الحلي بمنطقة الطالبية للاطلاع على اعمال رفع التجاوزات من قبل اصحاب المحال بشكل طوعي مثمناً دورهم وتعاونهم مع امانة بغداد من خلال توزيع شهادات تقديرية" .واضاف ان "امين بغداد اعلن بان الامانة شرعت بفلسفة عمل جديدة بازالة التجاوزات تتضمن عملية تثقيف وتوجيه انذارات لاصحاب المحال المتجاوزة والسماح بتمديد فترة الانذار لاتاحة المجال لهم برفع بضائعهم المتجاوزة ، مشيراً الى ان " الامانة تسعى جاهدة لعدم الحاق الضرر باي احد وتتمنى من الجميع الالتزام بالقانون ".واوضحت الامانة ان "شارع صفي الدين الحلي المعروف بشارع الطالبية مثال للتجربة الحية لتلك الفلسفة ، مؤكداً بان هناك مدد محددة لايمكن تجاوزها لان القانون سياخذ مجراه بعد انتهاء المدد الرسمية بازالة التجاوز "، مبينة ان " المرحلة الثانية في فلسفة التجاوزات تتضمن ازالة التجاوزات وتهيأة الشارع للتطوير ليكون احد الشوارع المتحضرة في مدينة بغداد ".واشارت الامانة الى ان "امين بغداد دعا اصحاب المحال للتعاون مع ملاكات امانة بغداد وان يحذو حذو من ازالو تجاوزاتهم طوعاً حفاظاً على مشهد مدينة بغداد وبنيتها التحتية ".