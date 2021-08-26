في العراق.. اتفاق لإطلاق منصة للرياضات الإلكترونية

شهدت العاصمة بغداد، توقيع اتفاق شراكة استراتيجية لإطلاق منصة للرياضات الإلكترونية في العراق.



وجاء في بيان بهذا الشأن، إنه "في حدث كبير نظم في قاعة اعدت خصیصاً لهذا الحدث في بغداد ووسط اجواء مميزة حضر 250 من عشاق البث والألعاب الإلکترونیة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة آسياسيل للإتصالات والإتحادالعراقي للرياضات الإلكترونية IQESF يمثل هذا الاتفاق رعاية لإطلاق أحدث وأضخم منصة ألعاب باسم GameCell بدعم من آسياسيل وتنفيذ من الإتحاد والتي ستعتبر أول منصة ألعاب الكترونية من نوعها في العراق".

وأضاف البيان أن "المنصة تهدف إلى جمع الأشخاص الذين يستمتعون بالألعاب الإلکترونیة أو مشاهدة الرياضات الإلكترونية أو الذين هم جدد تماماً في مجتمع الألعاب ويبحثون عن جو ودي للإنضمام إليه".

ولفت الى أن "GameCell تهدف إلى تقديم أفضل تجربة ممكنة لعشاق البث ولاعبي أونلاین، سواء كانوا تنافسيين أو وديين أو كلاهما من خلال تقديم أسرع خدمة إنترنت للجيل الرابع (4G) من آسياسيل المتوفرةبأوسع تغطية في العراق"، مؤكداً أن المنصة "سلسلة من البطولات الأسبوعية والشهرية والموسمية التي ينظمها الاتحاد "IQESF"، حيث سيتنافس كبار اللاعبين للحصول على العديد من الجوائز المتنوعة والقيمة".