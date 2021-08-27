انتشال جثث 3 فتيات اثر حريق داخل منزلهن في كربلاء (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، انتشال جثث ثلاث فتيات نتيجة حادث حريق اندلع داخل دار في قضاء الهندية شرق كربلاء.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل دار مكون من طابقين في حي الامين في قضاء الهندية شرق محافظة كربلاء المقدسة".

واضاف البيان، ان "فرق الدفاع المدني عثرت أثناء عملية الاقتحام وسط الدار على ثلاث فتيات اخوات من عائلة واحدة في الرمق الأخير من حياتهم لتتسارع فرق إسعاف الدفاع المدني وتقدم خدماتها من الإسعافات الأولية وتجري عمليات الانعاش الرئوي لهن لكن المنية كانت اسرع لتقبض ارواحهن من بين ايدي رجال الدفاع المدني الذين لم يألوا جهدا إلا وقدموه من اجل انقاذهن".

وتابع البيان، ان "الفتيات تعرضن لحالة من فقدان الوعي وهن نيام نتيجة استنشاق نواتج الحريق والانبعاثات الغازية السامة داخل المنزل المحترق ليتم انتشال الجثث وتأمين نقلهن وتسليمهن اصوليا الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة، وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل الدار".