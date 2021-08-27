اشتباك بالاسلحة والايادي بين القوات الامنية وحماية احد النواب.. والسبب؟ (فيديو)

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بنشوب مشاجرة بين القوات الامنية وحماية النائب "يحيى العيثاوي" اثناء ازالة التجاوزات في الدورة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية ينوز، انه "اثناء ازالة التجاوزات ضمن منطقة كرارة في الدورة حدث اشتباك بالاسلحة والايادي بين القوات الامنية وحماية النائب يحيى العيثاوي".

واضاف، ان "حماية النائب قامت بالاعتداء على عدد من الضباط وموظفي الامانة".

وذكر المصدر ان "المشاجرة حدثت بسبب ان هذه القطع الاراضي تابعة لضباط والنائب يرفض ارجاعها للضباط بالرغم امتلاكهم السندات الاصولية، بالاضافة الى ان سندات النائب غير حقيقية".

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