فيديو يوثق حال موظفين الأمانة بعد الاعتداء عليهم من قبل حماية النائب العيثاوي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو يظهر حال موظفين أمانة بغداد بعد الاعتداء عليهم وتمزيق ملابسهم من قبل حماية النائب يحيى العيثاوي وأفراد حمايته.

فيديو يظهر حال موظفين أمانة بغداد بعد الاعتداء عليهم وتمزيق ملابسهم من قبل حماية النائب يحيى العيثاوي وأفراد حمايته. pic.twitter.com/OMRiR7UPrc — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) August 27, 2021

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بنشوب مشاجرة بين القوات الامنية وحماية النائب "يحيى العيثاوي" اثناء ازالة التجاوزات في الدورة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية ينوز، انه "اثناء ازالة التجاوزات ضمن منطقة كرارة في الدورة حدث اشتباك بالاسلحة والايادي بين القوات الامنية وحماية النائب يحيى العيثاوي".

واضاف، ان "حماية النائب قامت بالاعتداء على عدد من الضباط وموظفي الامانة".

وذكر المصدر ان "المشاجرة حدثت بسبب ان هذه القطع الاراضي تابعة لضباط والنائب يرفض ارجاعها للضباط بالرغم امتلاكهم السندات الاصولية، بالاضافة الى ان سندات النائب غير حقيقية".