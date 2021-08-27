بالصور.. امانة العاصمة تُكمل استعداداتها لـ"قمة بغداد"

وقالت الأمانة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "دائرة المشاريع ودائرة المتنزهات وسائر الدوائر البلدية قد اكملت اعمالها المتعلقة بصيانة وتأهيل وتأثيث طريق مرور الوفود المشاركة بدءاً من صالة المطار ولغاية القصر الحكومي".واشار البيان إلى، أنه "هناك متابعة مستمرة لأمين بغداد علاء معن لجميع الاعمال الخدمية واستنفار جهود جميع دوائر الامانة لتوفير الاجواء الملائمة لانجاح زيارة الوفود المشاركة واظهار مشهد العاصمة بشكل لائق".يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستبدأ أعماله يوم غد السبت بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الاوسط بأكمله.