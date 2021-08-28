وزير الخارجية الإيراني يزور مكان استشهاد قادة النصر

وقال عبداللهيان في تصريح أوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية، إن “وزارة الخارجية تتابع قانونيا وبجد الاطراف التي كانت تمثل الادارة الامريكية والبيت الابيض والتي اقدمت علنا بعمل ارهابي ضد هذين القائدين الكبيرين اللذين عملا على مكافحة الإرهاب”.وأضاف، أن “امريكا يجب ان تتحمل المسؤولية، واذا كانت الادارة السابقة هي من ارتكبت تلك الجريمة فان حكومة امريكا لن تستطيع التملص من عواقب تلك الجريمة”، مشددا على أن “المخططين والمنفذين لجريمة اغتيال سليماني والمهندس يجب ان يقدموا الى العدالة.و وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى بغداد اليوم السبت لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.