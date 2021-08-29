قائممقام سنجار يكشف برنامج ماكرون في العراق بعد القمة

وقال علي آغا في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "هذه الزيارة ستكون تاريخية، باعتبارها اول زيارة لرئيس دولة عظمى تملك حق الفيتو في مجلس الامن الدولي، وهي دعم لكل الاقليات في العراق، ودعم لجينوسايد الاقلية الدينية الايزيدية باعتبارها جزء من هذه الاقليات".وأضاف، انه "بالوقت الذي نشكر فيه الرئيس الفرنسي الى تطرقه لسنجار والاقلية الدينية الايزيدية في كلمته التي ادلى بها في مؤتمر بغداد، ندعوه الى زيارة مدينة سنجار والاطلاع على الدمار الذي تعرضت له".واشار الى، انه "بالوقت الذي نبارك للعراقيين ورؤوساء دول جوار العراق وشعوبها بنجاح قمة بغداد، ندعو الرئيس الفرنسي ماكرون الى نقل صورة ما سيراه من دمار في سنجار اذا قام بزيارتها، والعمل على اصدار قرار اممي في مجلس الامن وتشكيل صندوق باسم (صندوق سنجار)، لاعمارها واعادة النازحين اليها والكشف عن المختطفات والمختطفيين الايزيديين، ومساعدتهم ماديا ومعنويا وازالة اثار الابادة الجماعية التي تعرضت لها الاقلية الدينية الايزيدية"، مشيرا الى "الاستناد الى الاعترافات التي اقرتها البرلمات العالمية بجينوسايد الايزيدية".ووصف علي آغا، ان "هذا الموقف بانه سيكون تاريخي ودعم للاقليات في العراق عامة والايزيديين خاصة وتعزيز للسلم الاهلي والمجتمعي فيه، وجعل المدينة منزوعة السلاح، بالتنسيق مع الحكومتين العراقية الاتحادية واقليم كردستان".