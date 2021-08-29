الحكم بالسجن لمدة سنتين لمدان قام بابتزاز فتاة في ميسان

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان قام بتهديد (فتاة) عن طريق نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إعطاءه مبلغ مالي مقداره مليونا دينار"، لافتا إلى أن "الفتاة لجأت إلى الأجهزة الأمنية والتي بدورها تمكنت من اعتقال المدان قبل استلامه المبلغ المذكور".وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لاحكام المادة (١/٤٣٠) من قانون العقوبات".