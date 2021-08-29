مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته ساعة واحدة

اعلن مجلس النواب، اليوم الاحد، تأجيل انعقاد جلسته لمدة ساعة واحدة.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "نائب رئيس البرلمان بشير الحداد أجل عقد جلسة اليوم لمدة ساعة واحدة، لعدم وجود النصاب القانوني".

