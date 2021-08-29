صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة

أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأحد، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة.
وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الكرخ كان كالأتي:
أبو دشير------------6
أبو غريب ----------40
الاعلام-------------19
البياع---------------9
التاجي--------------51
الحارثية--------------9
الحرية--------------72
الدورة--------------37
السيدية-------------29
الشرطة الخامسة-----10
الشعلة-------------61
الصالحية------------6
الطارمية------------26
الطوبجي-------------8
العامرية-------------16
العطيفية-------------7
العلاوي-------------5
الغزالية-------------15
القادسية-------------18
الكاظمية-------------32
المحمودية------------49
المنصور-------------11
المواصلات-----------14
اليرموك--------------5
حي الجامعة-----------2
حي الجهاد-----------16
حي الخضراء---------1
حي العامل-----------17
حي العدل-------------2
حي الفرات----------10
جانب الرصافة---------9