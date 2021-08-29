صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الكرخ كان كالأتي:أبو دشير------------6أبو غريب ----------40الاعلام-------------19البياع---------------9التاجي--------------51الحارثية--------------9الحرية--------------72الدورة--------------37السيدية-------------29الشرطة الخامسة-----10الشعلة-------------61الصالحية------------6الطارمية------------26الطوبجي-------------8العامرية-------------16العطيفية-------------7العلاوي-------------5الغزالية-------------15القادسية-------------18الكاظمية-------------32المحمودية------------49المنصور-------------11المواصلات-----------14اليرموك--------------5حي الجامعة-----------2حي الجهاد-----------16حي الخضراء---------1حي العامل-----------17حي العدل-------------2حي الفرات----------10جانب الرصافة---------9