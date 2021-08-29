بالجداول.. الكرخ تعلن الموقف اليومي للتطعيم بلقاحات كورونا

أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأربعاء، الموقف اليومي للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

أدناه الموقف بحسب بيان لصحة الكرخ: