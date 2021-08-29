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بالجداول.. الكرخ تعلن الموقف اليومي للتطعيم بلقاحات كورونا
محليات
2021-08-29 | 13:42
246 مشاهدة
أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأربعاء، الموقف اليومي للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
أدناه الموقف بحسب بيان لصحة الكرخ:
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