نائب: الانتخابات ستجري في موعدها إلا في هذه الحالة

وقال كنا في حديث للسومرية نيوز، إن "إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه لا يمكن الحكم عليه حتى اللحظة لعدة اعتبارات، حيث ان تأجيلها يرتبط فقط بحصول ظروف قاهرة تمنع اجراءها في موعدها"، مبينا ان "من بين الظروف القاهرة هو حصول كوارث طبيعية كالفيضانات او الحرائق او ربما الحروب وغيرها من الظروف الاخرى التي تجعلنا ملزمين على وضع الانتخابات بعيدة عن الأولويات".واضاف كنا، انه "دون تلك الظروف فإنه باعتقادنا ان الانتخابات ستجري في موعدها رغم وجود انسحابات وانتقادات كثيرة والعديد من المؤشرات على الوضع الحالي"، لافتا الى ان "اي اجتماعات تجري هنا وهناك قد تتركز على توفير الارضية المناسبة لإجراء الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات التي تؤمن اقامتها بالشكل الذي يطمح له الاغلب".