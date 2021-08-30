خالٍ من الوفيات.. النجف تعلن الموقف الوبائي اليومي لإصابات كورونا

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المحافظة سجلت 189 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 159 حالة"، لافتاً الى ان "المحافظة لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضاف ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف بلغ 84089 إصابة مؤكدة، فيما تماثلت 80743 حالة للشفاء التام وبلغ عدد الوفيات 675 حالة ".وأشار الى ان "2671 حالة لاتزال تتلقى العلاج في مستشفيات المحافظة، فيما كان العدد التراكمي للاصافات في صفوف الكوادر الطبية والصحية 4946 حالة".