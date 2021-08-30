الصحة تعلن زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا (وثيقة)

وبحسب وثيقة للصحة، وردت لـ السومرية نيوز، إنه "استناداً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، وموافقة اللجنة الاستشارية العليا الخاصة بمرض فيروس كورونا، وللمساعدة في تغطية أكبر عدد ممكن من المستهدفين بالجرعة الأولى من لقاح فايزر، وكما معمول به في أغلب دول العالم، تقرر بان تكون الفترة الزمنية الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر 8 أسابيع (56) يوماً، بدلاً من ثلاثة أسابيع".وأشارت إلى أن "القرار يطبق اعتباراً من 1 أيلول المقبل، على أن يتم الاستمرار بإعطاء الجرعة الثانية بموعدها المحدد سابقاً للملقحين قبل هذا التاريخ".أدناه الوثيقة: