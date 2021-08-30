بالصور.. ضحية وأربعة مصابين بحادث "دموي" في واسط

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن حادث سير مروع أوقع ضحية وأربعة مصابين في واسط.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "حادث مروري وقع في محافظة واسط، قرب سيطرة كوت – بغداد، بين ثلاث مركبات الأولى نوع BMW، و الثانية نوع جارجر، و الثالثة نوع كوستر ابيض اللون".
وبينت، أن "المركبة نوع BMW كانت تسير باتجاه كوت - بغداد بسرعة شديدة مما أدى إلى انفجار الإطار الامامي ونتيجه السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة أدى إلى الانحراف إلى السايد القادم بأتجاه بغداد - كوت قرب السيطرة الرئيسية و اصطدامه بالمركبة الثانية نوع جارجر وبعدها اصطدم بالمركبة الثالثة نوع كوستر ابيض اللون".
وأشارت إلى أن "الحادث اودى بوفاة سائق المركبة BMW، واصابة اربعة اشخاص آخرين".