الزراعة تبين حقيقة منحها اجازة استيراد للدجاج البياض

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تنفي جملة وتفصيلا ما تم تداوله من كتب صادرة عن الهيأة العامة للكمارك وموجهة الى منفذ ابراهيم الخليل بشأن موافقة الوزارة على استيراد عشرة ملايين دجاجة بياض من تركيا لصالح شركة البلاد للتجارة والاستيراد للحوم والحيوانات والطيور المحدودة".وأضافت، أن "وزير الزراعة محمد الخفاجي حال اطلاعه على الكتاب شكل لجنة لمتابعة اولياتها من خلال الاتصال بصاحب التوقيع على الكتاب الصادر من الهياة العامة للكمارك والذي بدوره نفى توقيعه ووصفه بالمزور".