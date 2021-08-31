إتلاف 4 برادات أسماك مستوردة غير صالحة للاستهلاك البشري

وقال عضو الخلية المتحدث الرسمي بأسم هيأة المنافذ علاء الدين القيسي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بجهود ومتابعة دقيقة من قبل ملاكات هيأة المنافذ الحدودية للبضائع الواردة، وحرصاً منها على صحة وسلامة المواطنين، تم ضبط وإتلاف محتويات أربعة برادات محملة بـ (الأسماك المتنوعة) في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، كونها مخالفة لمواصفات وشروط الاستيراد ولعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري".ولفت الى ان "عملية الإتلاف تمت من قبل اللجنة المشكلة مع مركز الكمرك والدوائر ذات العلاقة، بناءً على قرار السيد قاضي التحقيق".