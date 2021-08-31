اصابة مدني بنيران مسلح إثر خلاف عشائري جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة مدني بطلق ناري نتيجة خلاف عشائري جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "مدنيا اصيب بطلق ناري ضمن منطقة جسر ديالى من قبل شخص يستقل دراجة نارية".



وأضاف، أن "الحادث راجع الى خلاف عشائري".



